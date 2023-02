Autoridades de Ohio realizam explosão controlada para impedir que trem descarrilado com produtos químicos perigosos exploda - Reprodução: redes sociais

Animais estão adoecendo e morrendo perto do local onde aconteceu o descarrilhamento de um trem que liberou produtos químicos tóxicos no ar, em Ohio. Cinquenta vagões de carga transportando as substâncias altamente combustíveis descarrilaram e explodiram perto da fronteira entre Ohio e Pensilvânia no dia 4 de fevereiro. As autoridades conduziram uma "liberação controlada" de cloreto de vinila para impedir uma explosão, mas alertaram os moradores próximos a fugir ou permanecer em uma situação potencialmente mortal.

A fumaça pesada mergulhou os céus, provocando evacuações. As autoridades declararam estado de emergência na Palestina Oriental. O trem transportava produtos de Madison, Illinois, para Conway, Pensilvânia, disse a operadora ferroviária Norfolk Southern. O trem de carga pertencia a Norfolk Southern.

Na semana passada, os moradores receberam luz verde de que podem voltar para sua cidade. No entanto, eles permanecem inquietos sobre o retorno.

Taylor Holzer, proprietário de uma fazenda de gado leiteiro fora da zona de evacuação na Palestina Oriental, disse que várias raposas que ele mantém em sua propriedade ficaram mortalmente doentes. "Do nada, ele começou a tossir muito forte, simplesmente desligou e teve diarreia líquida e foi muito rápido", disse Holzer sobre a morte de seus animais.

Ele afirma que outros desenvolveram olhos lacrimejantes e rostos inchados, além de se recusarem a comer por vários dias. "Fumaça e produtos químicos do trem são as únicas coisas que podem causar isso, porque isso não acontece do nada", disse Holzer. "Os produtos químicos que nos dizem que são seguros no ar, isso definitivamente não é seguro para os animais… ou pessoas", acrescentou.

Taylor Holzer com uma de suas rapozas Reprodução

Um morador conversou com o "Washington Post" e disse que podem sentir um cheiro forte e que é uma mistura de removedor de esmalte e pneus queimados. Ele ainda contou que as autoridades disseram que a água na área não é contaminada e que a qualidade do ar é segura.



Mas um funcionário da empresa responsável pelo trem disse, aos meios de comunicação, que peixes mortos foram vistos em um corpo d’água e que os moradores foram instruídos a limpar todas as superfícies com alvejante diluído. Eles também foram orientados a manter suas casas arejadas.

O Norfolk Southern em resposta ao acidente disse que montou um "centro de assistência familiar" e está reembolsando os residentes que fugiram de suas casas. A empresa ainda não divulgou um comunicado listando quais produtos químicos estavam sendo transportados nos vagões do trem de carga.

A Agência de Proteção Ambiental disse que a explosão "controlada" envolveu cloreto de vinila, seus subprodutos fosgênio e cloreto de hidrogênio, acrilato de butila e outros produtos químicos, mas também não divulgou uma lista de quais produtos químicos estavam a bordo dos vagões.

"A inalação de vapores de cloreto de vinila pode causar tontura, náusea, dor de cabeça e complicações respiratórias", afirma o professor de engenharia ambiental da Universidade de Toledo Ashok Kumar à "ABC News".

O professor Kevin Crist, diretor do Centro de Qualidade do Ar da Universidade de Ohio, observou que o produto químico também pode causar câncer de fígado e outros órgãos. "Inspire isso em altas concentrações e é muito ruim para você", disse. "É como uma névoa ácida. Não é algo que você queira ter em altas concentrações", acrescentou.

Um funcionário da Agência de Proteção Ambiental, James Justice, disse que a agência tem conduzido testes constantes de monitoramento do ar que não mostraram nenhuma ameaça tóxica, e os residentes foram informados de que era seguro voltar para suas casas após uma evacuação obrigatória.

Mas relatos dispersos de animais mortos bem fora da zona de evacuação original continuam a alimentar o medo. "As imagens da minha câmera de vídeo mostram que minhas galinhas estavam perfeitamente bem antes de começarem a queima e, assim que começaram a queimar, minhas galinhas diminuíram a velocidade e morreram", disse Amanda Breshears do norte de Lima. "Se pode fazer isso com galinhas em uma noite, imagine o que fará conosco em 20 anos".

A Palestina Oriental tem mais de 5 mil residentes e mais de mil pessoas foram afetadas pela explosão. Ações judiciais foram movidas contra a companhia ferroviária. Até o momento não houve óbitos decorrentes do acidente.

Os trens de carga transportam cerca de 4,5 milhões de toneladas de produtos químicos tóxicos nos EUA todos os anos e mais de 12 mil carros transportando materiais perigosos passam pelas cidades e vilas americanas diariamente, diz o Departamento de Transporte dos EUA, de acordo com um relatório do "The Guardian".

Estudo sobre os efeitos da substância



Um derramamento anterior de cloreto de vinila após o descarrilhamento de um trem ocorreu em Paulsboro, Nova Jersey, em 2012. O Departamento de Saúde do estado compilou uma folha de fatos sobre os efeitos potenciais da exposição a humanos naquele ano, que afirmou: "Não se sabe se a exposição a curto prazo ao cloreto de vinila pode causar efeitos à saúde a longo prazo".

O Departamento de Serviços de Saúde de Wisconsin também possui uma folha de informações mais recente sobre cloreto de vinila que diz: "Estudos em humanos e animais mostram taxas mais altas de fígado, pulmão e vários outros tipos de câncer".

"A exposição ao cloreto de vinila pode afetar o fígado, os rins, os pulmões, o baço, o sistema nervoso e o sangue de uma pessoa. Pessoas expostas a (extremely high) níveis. (…) Podem ter um risco aumentado de aborto espontâneo e defeitos congênitos. Danos aos órgãos produtores de esperma masculino ocorreram em animais de laboratório", conclui.