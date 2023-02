Duangpetch Promthep, resgatado de caverna na Tailândia - Reprodução

Publicado 15/02/2023 10:46 | Atualizado 15/02/2023 11:11

Um dos 12 meninos resgatados de uma caverna inundada na Tailândia em 2018, Duangpetch Promthep, de 17 anos, morreu no Reino Unido devido a uma lesão na cabeça, segundo a imprensa local. Amigos do adolescente contaram à rede britânica "BBC" que ele foi encontrado desacordado em seu quarto. Promthep estudava em uma academia de futebol de Londres. A causa da morte ainda não foi confirmada oficialmente.

Promthep era o capitão do time tailandês "Wild Boars". Ele ficou preso junto com outros meninos e o treinador por duas semanas em uma caverna no país, durante uma excursão à província de Chiang Rai. Dom, como era conhecido, se matriculou na Brooke House College Football Academy, em Leicester, no Reino Unido, no final de 2022.

A mãe do adolescente informou a morte ao templo "Wat Doi Wao" em sua cidade natal. Alguns de seus companheiros de time compartilharam a notícia nas redes sociais. Ele foi encontrado desarcodado em seu quarto na semana passada. O jovem chegou a ser levado a um hospital local, mas morreu dias depois.

O ex-professor do jovem, Supatpong Methigo, lamentou a morte pelas redes sociais. "Espero que ele renasça e seja meu aluno outra vez em uma outra vida", disse, em uma publicação. Ele afirmou ter sido informado sobre a morte pela avó do garoto.

O ex-capitão e técnico da seleção tailandesa, Kiatisuk Senamuang, cuja fundação ajudou Duangpetch a garantir uma bolsa de estudos no no Reino Unido, o descreveu como um cavalheiro educado e gentil que sonhava em jogar por seu país. "Eu queria ver o sonho dele realizado… mas descanse bem agora, Dom", postou.

Regaste da caverna



Em junho de 2018, os meninos, de 11 a 16 anos, e seu assistente técnico de 25 anos partiram para explorar o complexo de cavernas de Tham Luang, no norte da Tailândia, por apenas uma hora, mas acabaram presos pelas águas da enchente.

Eles foram encontrados nove dias depois em uma câmara inundada a 4 quilômetros da entrada das cavernas. O resgate complicado começou seis dias depois, envolveu quase 100 mergulhadores tailandeses e estrangeiros. Durante a ação, um mergulhador tailandês aposentado acabou morrendo.

Uma vez resgatados, os meninos foram convidados a assistir a uma partida do Manchester United e sua história foi tema de livros, documentários e filmes e, mais recentemente, da série "Thai Cave Rescue" da Netflix.

