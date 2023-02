Movimentação no Atlântico Sul preocupa os EUA - AFP

Movimentação no Atlântico Sul preocupa os EUAAFP

Publicado 18/02/2023 08:21

Os EUA estão pressionando o Brasil a não receber dois navios do Irã. O governo brasileiro já havia autorizado, em 13 de janeiro, o atraco das embarcações iranianas Makran e Dena no Porto do Rio de Janeiro. Os navios tiveram aval para aportar entre 23 e 30 de janeiro, pouco antes da visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Washington, a convite do presidente americano, Joe Biden.

Depois, a chegada dos navios foi adiada por causa da sensibilidade diplomática. Agora, a data prevista da chegada e desembarque dos tripulantes é de 26 de fevereiro a 3 de março.

O Iris Makran é o maior navio de guerra iraniano, um antigo navio petroleiro convertido em base expedicionária, serve como plataforma para múltiplos empregos. Ele opera com helicópteros, por exemplo. O Iris Dena é uma fragata leve fabricada no país, equipada com canhões e capaz de disparar mísseis e torpedos.

A movimentação no Atlântico Sul preocupa os EUA. É uma demonstração de força naval do Irã, por meio do deslocamento da 86.ª flotilha, iniciada em setembro de 2022. Eles seguem para o Canal do Panamá.

Poderio naval

Autoridades iranianas têm enfatizado a necessidade de aumentar seu poder militar e a presença marítima internacional, seguindo orientações do aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã.