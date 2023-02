Julia Faustyna, de 21 anos, diz ser Madeleine McCann, a menina britânica desaparecida em 2007 - Reprodução/Instagram

Julia Faustyna, de 21 anos, diz ser Madeleine McCann, a menina britânica desaparecida em 2007Reprodução/Instagram

Publicado 19/02/2023 13:23

Londres - A família de Madeleine McCann entrou em contato com a polonesa Julia Faustyna após a jovem, de 21 anos, se apresentar nas redes sociais como a menina britânica que desapareceu em 2007, em Portugal, onde passava férias com os pais e irmãos. A intenção é realizar um exame de DNA para comprovar a veracidade da informação.

A notícia foi divulgada pelo jornal inglês 'Daily Star', após Faustyna conceder entrevistas sobre o tema, que ainda causa comoção na Europa. O veículo revelou ter conversado com pessoas próximas aos pais de Madeleine que confirmaram os planos para o teste de DNA.



"A família não quer descartar nada... Eles estão dispostos a verificar todas as pistas. É importante levar em conta tudo e a menina é parecida. Isso não está em debate. Se o que ela diz é verdade, há a possibilidade de ser ela", disse o contato do jornal.

Na descrição de seu perfil nas redes sociais, Julia, que mora em Bréslavia, na Polônia , escreveu: "Me ajude, eu preciso falar com Kate e Gerry McCann [pais de Madeleine]. Os investigadores da polícia do Reino Unido e da Polônia tentam me ignorar. Eu vou contar minha história em publicações aqui. Me ajude". A conta já passa de 100 mil seguidores.

Caso Medeleine

Filha dos britânicos Kate e Gerry McCann, Madeleine tinha 3 anos quando desapareceu durante férias com a família em Portugal, em 2007. Mais de 15 anos depois, as autoridades de Portugal, Reino Unido e Alemanha ainda não sabem qual é o paradeiro da menina.



A polícia alemã suspeita que Madeleine foi sequestrada e morta por Christian Brueckner, segundo um comunicado do Ministério Público de Brunsvique (200 km de Berlim). No ano passado, Brueckner foi processado por cinco crimes sexuais — nenhum relacionado à Madeleine McCann.