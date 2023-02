Publicado 19/02/2023 17:10

Tunes - A guarda costeira tunisiana anunciou neste domingo (19) que resgatou 423 migrantes em uma única noite em águas internacionais e frustrou 16 tentativas de imigração irregular pelo mar com direção à Europa.

"Na noite de 18 a 19 de fevereiro, as unidades da Guarda Costeira das regiões do Centro, Norte e Sul frustraram 16 operações de trânsito e resgataram 423 pessoas”, segundo um comunicado do porta-voz na página da guarda costeira no Facebook.

Entre eles havia 71 tunisianos e 352 cidadãos da África subsaariana.

A Tunísia, cujo litoral fica a menos de 150 quilômetros da ilha italiana de Lampedusa, registra frequentemente tentativas de saída de migrantes que tentam chegar ao país europeu.

De acordo com dados oficiais da Itália, mais de 32 mil migrantes, entre eles 18 mil tunisianos, chegaram de forma irregular ao país em 2022.

A Guarda Costeira da Tunísia informou na última sexta-feira (17) que a imigração irregular "experimentou um grande aumento" na semana passada devido à "melhoria das condições climáticas".