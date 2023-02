Bilionário ex-mais rico do mundo coloca mansão à venda por US$ 80 mi - Divulgação

O bilionário Carlos Slim, a sétima pessoa mais rica do mundo, colocou à venda sua casa em Nova York por US$ 80 milhões, o equivalente a R$ 415 milhões, em conversão direta. O imóvel é considerado uma das últimas mansões da famosa Quinta Avenida.



Slim já foi considerado o homem mais rico do mundo pelo ranking da Forbes entre 2010 e 2013. Hoje, o empresário do ramo das telecomunicações é a pessoa mais rica do México e tem a sétima maior fortuna do mundo, estimada em US$ 90,7 bilhões.

A mansão em Nova York tem 1,8 mil metros quadrados e cinco andares. Ao todo, são oito quartos e 10 banheiros. A área externa é decorada de tijolo vermelho e pedra calcária.



A propriedade, que tem muita luz natural, não precisa ser comprada por alguém que deseja morar nela. De acordo com o anúncio de venda, ela também pode ser transformada em galerias, lojas ou museus.

Originalmente, a mansão pertenceu a Benjamin N. Duke, da dinastia americana do tabaco. Slim comprou a casa em 2010 por US$ 44 milhões, cerca de metade do valor de venda atual.