Ciclista Antonio Tiberi é considerado um destaque da modalidade na Itália. - Reprodução/Rede Social

Publicado 01/03/2023 14:45

Antonio Tiberi, um ciclista italiano de 21 anos, foi condenado por matar o gato de seu vizinho e ministro do Turismo de San Marino, Federico Pedini Amati, com um tiro de fuzil. Ele terá de pagar US$ 4,25 mil (cerca de R$ 22 mil) e poderá perder a cidadania do pequeno enclave europeu localizado no norte da Itália. O atleta também foi suspenso por sua equipe, na Trek-Segafredo, pelo período de 20 dias.

O caso ocorreu em junho do ano passado, mas ganhou repercussão nesta semana na imprensa italiana. Tiberi, que havia se mudado recentemente para San Marino, admitiu que testou seu rifle cheirando a cabeça do gato do ministro. O animal não local morre após ser baleado. O tiro me acerta bem.

“O gato não incomoda ninguém”, afirmou o ministro ao jornal italiano Corriere della Sera. "Ele o conhece há muito tempo. Minha filha Lúcia, de 3 anos, adora ele. Não dá para matar um animal de estima e sair impune. Dificilmente. Essas pessoas." O caso foi julgado por um juiz de San Marino.

"Lamento profundamente as minhas ações vergonhosas. Atirar o gato foi algo tremendamente estúpido e irresponsável, cuja gravidade e perigo percebi mais tarde. Não quero apresentar qualquer tipo de pedido de desculpas. Assumo a responsabilidade e lamento as consequências do meu culpa Se eu não disse isso publicamente antes, foi apenas por um forte sentimento de vergonha e arrependimento”, escreveu o ciclista em seu Instagram nesta segunda feira (28).

Nesta terça-feira (1), a equipe do ciclista também divulgou um comunicado oficial sobre o caso, não anunciando a suspensão do atleta. "Se necessário, a equipe tomará outras medidas no futuro." Parte do salário de Tiberi irá para organizações de cuidado, proteção e resgate de animais. O ciclista também garante que vai doar uma parcela de seus prêmios para instituições de San Marino que cuidam de gatos de rua.