Número de mortos em terremoto na Turquia e Síria passa de 51 mil - Divulgação/Ministério da Defesa da Espanha

Número de mortos em terremoto na Turquia e Síria passa de 51 mil Divulgação/Ministério da Defesa da Espanha

Publicado 01/03/2023 16:38

Nesta quarta-feira (1º), subiu para 45.089 o número de mortos em decorrência do terremoto que atingiu a Turquia no mês passado , conforme a Autoridade de Gerenciamento de Emergências e Desastres (Afad, na sigla em inglês). Somando os mortos na Síria — que também foi afetada pelos tremores —, o total de óbitos ultrapassa os 51.000, segundo informações da Reuters .



O terremoto de 6 de fevereiro foi o mais forte registrado na Turquia desde 1939, quando cerca de 30.000 pessoas morreram com um abalo sísmico de 7,8 na escala Richter na cidade de Erzincan, ao leste do país.

Desta vez, os tremores atingiram o centro do país e o noroeste da Síria , com epicentro na região turca de Gaziantep. No local, o índice foi o mesmo registrado em Erzincan.



Mais tarde, em 20 de fevereiro, o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) detectou um novo terremoto na região da fronteira entre a Turquia e a Síria , de 6,3 graus de magnitude. Segundo a Afad, mais três pessoas morreram e outras 213 ficaram feridas, sendo levadas a hospitais locais.



Depois, nessa segunda-feira (27), outro abalo sísmico foi registrado na província de Malatya , que já havia sido afetada pela sequência de terremotos no começo do mês. Na ocasião, conforme autoridades turcas, uma pessoa morreu e outras 110 ficaram feridas. Além disso, 29 prédios teriam desabado.



O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pediu desculpas pela demora em socorrer as vítimas.



"Devido aos efeitos devastadores dos terremotos e do mau tempo, além das dificuldades causadas pelas infraestruturas danificadas, não conseguimos trabalhar da maneira que queríamos nos primeiros dias. (…) Por isso, peço desculpas", disse Erdogan durante visita à região de Adiyaman.