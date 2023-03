Publicado 02/03/2023 20:34 | Atualizado 02/03/2023 20:36

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na noite desta quinta-feira (2), um prédio localizado em um bairro comercial de Hong Kong , território autônomo localizado no sudoeste da China. Informações iniciais dão conta de que duas pessoas ficaram feridas.

O edifício em contrução encontra-se no bairro de Tsim Sha Tsui, conhecido pela sua atividade comercial e turística à beira-mar. Os primeiros focos do incêndio foram registrados por volta das 23h11 da quinta-feira (11h11 no horário de Brasília), e segue sendo combatido pelos bombeiros na madrugada de sexta-feira (3).

O Departamento de Bombeiros de Hong Kong informou que as chamas fizeram com que o incêndio fosse classificado, inicialmente, como de nível 3, em uma escala que vai de 1 a 5. Contudo, uma atualização classificou o incidente como de nível 4.

"O incêndio foi atualizado para o alarme N° 4 hoje (3 de março) às 1h46. Além de realizar operações de combate a incêndios no local envolvido, os bombeiros também foram enviados para prédios próximos para evitar a propagação do incêndio", informou a corporação nas suas redes sociais.

As chamas foram vista pela primeira vez em um andaime localizado no topo do edifício. O fogo era visível do outro lado do porto. Cerca de uma hora após o início do incêndio, entretanto, as chamas se espalharam por toda a extensão do prédio.