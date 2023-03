Previsão é que mais de 4 bilhões de pessoas esteja obesa ou com sobrepeso - Pixabay

Publicado 02/03/2023 17:56

Se medidas significativas não forem tomadas para combater a obesidade, mais de 4 bilhões de pessoas, ou 51% da população mundial, estarão com sobrepeso ou obesidade até 2035, de acordo com o Atlas 2023 da Federação Mundial da Obesidade.

Isso significa que mais de 4 bilhões de pessoas, ou 51% da população mundial, estarão com sobrepeso ou obesidade nos próximos 12 anos. O relatório destaca que as taxas de obesidade estão aumentando rapidamente, especialmente entre as crianças e em países de baixa renda.

A presidente da federação, Louise Baur, enfatizou que os formuladores de políticas públicas precisam agir imediatamente para evitar uma situação ainda pior.

''Governos e formuladores de políticas públicas em todo o mundo precisam fazer tudo para evitar repassar os custos de saúde, sociais e econômicos à geração mais jovem'', declarou.

O relatório também destaca que a obesidade infantil pode mais que dobrar em relação aos níveis de 2020, chegando a 208 milhões de meninos e 175 milhões de meninas até 2035.

Segundo a Federação Mundial da Obesidade, o custo das condições de saúde relacionadas ao excesso de peso para a sociedade é significativo, chegando a mais de 4 trilhões de dólares anualmente até 2035, o que representa 3% do PIB global.



Os autores do estudo enfatizam que não estão culpando os indivíduos pela obesidade, mas pedindo um foco nos fatores sociais, ambientais e biológicos envolvidos nessa condição.

O relatório usa o índice de massa corporal (IMC) para suas avaliações e destaca que, de acordo com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS), uma pontuação acima de 25 indica sobrepeso e acima de 30 indica obesidade.