Acidente vitimou dezenas de pessoas - Reprodução/Redes Sociais

Acidente vitimou dezenas de pessoasReprodução/Redes Sociais

Publicado 02/03/2023 14:07 | Atualizado 02/03/2023 14:24

O trágico acidente envolvendo dois trens na Grécia, que aconteceu na última terça-feira (28), deixou até o momento 42 mortos, de acordo com o Corpo de Bombeiros do país. Confira o momento em que os dois veículos se chocaram:

Imagens mostram momento da colisão frontal de dois trens na Grécia. #Acidente #Grécia #ODia

Créditos: Reprodução/Redes Sociais pic.twitter.com/7RPmi6u3Kj

— Jornal O Dia (@jornalodia) March 2, 2023

Os dois trens estavam na mesma linha férrea, em sentidos contrários. Um passageiro, de 22 anos, que conseguiu sobreviver, informou que a situação foi ''um pesadelo'' e que os passageiros sentiram como um grande terremoto.

O responsável pela estação no momento do acidente foi detido na quarta-feira (1º). Ele deve comparecer a uma audiência nesta semana, na cidade de Lárissa, onde aconteceu a colisão.

Uma porta-voz do Corpo de Bombeiros afirmou que as equipes de resgate trabalharam durante toda a noite para procurar sobreviventes, mas as possibilidades de encontrar alguém são cada vez menores. "O tempo não está do nosso lado", admitiu.

Cerca de 150 bombeiros e 40 ambulâncias foram enviados ao local após o ocorrido. Este é considerado o maior acidente ferroviário da história da Grécia.