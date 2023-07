Rocha gigante atinge carros e deixa dois mortos na Índia - Reprodução/Twitter @ANI

Publicado 04/07/2023 22:54 | Atualizado 04/07/2023 22:59

Nova Delhi - Duas pessoas morreram e três ficaram gravemente feridas após uma grande rocha se desprender de uma colina e atingir veículos que estavam parados em uma estrada de Dimapur, cidade localizada no estado de Nagaland, na Índia.



Uma pessoa morreu no local da ocorrência, enquanto outros quatro cidadãos foram levados para um hospital da região. Lá, uma outra vítima não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Um vídeo obtido e compartilhado pela agência de notícias Asian News International mostra o momento exato em que uma pedra atinge de maneira violenta dois veículos, um brando e outro preto.



Uma outra rocha, menor do que a primeira, bate em um carro que está mais à frente, mas aparentemente não causa a destruição total do automóvel. No total, quatro veículos foram danificados. Assista:



#WATCH | A massive rock smashed a car leaving two people dead and three seriously injured in Dimapur's Chumoukedima, Nagaland, earlier today



(Viral video confirmed by police) pic.twitter.com/0rVUYZLZFN — ANI (@ANI) July 4, 2023

Shri Neiphiu Rio, ministro-chefe de Nagaland, afirmou que o incidente foi registrado por volta das 17h (horário local), e que o local é conhecido por acidentes do tipo.



"O Governo do Estado está tomando todas as medidas necessárias para fornecer serviços de emergência, concessão de ex-gratia para os falecidos e assistência médica necessária e ajuda aos feridos. Transmito minhas mais profundas condolências às famílias dos falecidos e rezo pela rápida recuperação dos feridos", escreveu Rio nas suas redes sociais.