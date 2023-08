Ação dos hackers ocorreu no ano passado, em 2022, e durou cinco meses - Freepik

Hackers da Coreia do Norte acessaram de forma secreta a rede da empresa NPO Mashinostroieniia, que desenvolve foguetes com sede em Reutov, próxima a Moscou. A ação ocorreu no ano passado, em 2022, e durou cinco meses. As informações são da agência Reuters e foram analisadas por especialistas em segurança digital.Ainda não se sabe se algum dado foi obtido ou quais informações teriam sido visualizadas. Hackers "de elite", conhecidos como ScarCruft e Lazarus, vinculados ao governo da Coreia do Norte, participaram da invasão. Meses após o ataque cibernético, representantes norte-coreanos anunciaram melhorias no seu próprio sistema de mísseis balísticos.O caso veio à tona poucos dias após o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, receber o chefe russo da Defesa , Serguei Choigu, para as celebrações do 70º aniversário do fim da Guerra da Coreia (1950-1953). Especialistas apontam que o incidente mostra como a Coreia do Norte visa até mesmo aliados, como a Rússia.