A cidade de Derna foi devastada pelas inundações - AFP

Publicado 23/09/2023 17:45

As inundações provocadas pela tempestade Daniel na Líbia, há cerca de duas semanas, deixaram mais de 3.800 mortos, segundo um novo balanço divulgado pelas autoridades do país neste sábado, 23. A tempestade, que devastou a cidade de Derna, no leste do país, deixou ao menos 3.845 mortos, de acordo com Mohamed Eljarh, porta-voz de um comitê que organiza as operações de resgate, formado pelo governo oriental.

O número, entretanto, inclui apenas os corpos que foram sepultados e registrados pelo Ministério da Saúde, destacou Eljarh, alertando que o balanço deve aumentar. Também não foram contabilizados os cadáveres enterrados por moradores pouco depois da catástrofe.

Autoridades e organizações humanitárias internacionais calculam que ainda há mais de 10 mil desaparecidos. A tempestade Daniel atingiu, sobretudo, a região de Derna, cidade com 100 mil habitantes às margens do Mar Mediterrâneo. Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), mais de 43.000 pessoas foram deslocadas diante das inundações.

Devastada por divisões desde a queda de Muammar Gaddafi em 2011, a Líbia é governada por duas administrações rivais: uma em Trípoli (oeste), reconhecida pela ONU e liderada por Abdelhamid Dbeibah, e a outra no leste, encarnada pelo Parlamento e afiliada ao poderoso marechal Khalifa Haftar.