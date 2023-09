Papa Francisco reafirmou a sua condenação à prática da eutanásia - AFP

Papa Francisco reafirmou a sua condenação à prática da eutanásiaAFP

Publicado 23/09/2023 19:05

O papa Francisco reafirmou neste sábado, 23, sua oposição à eutanásia e disse que "não se brinca com a vida", durante a viagem de volta à Cidade do Vaticano de Marselha, onde se reuniu com o presidente francês Emmanuel Macron. O governo francês prepara um projeto de lei que poderia incluir a "ajuda ativa para morrer" para as pessoas muito idosas. Sua apresentação está prevista para as próximas semanas.



"Não se brinca com a vida! Não se brinca com a vida, nem no princípio nem no final!", declarou o pontífice argentino durante coletiva de imprensa no avião.



Na manhã deste sábado, Francisco reuniu-se com Macron, o quarto encontro entre ambos desde 2017.

"Temos que estar atentos para as colonizações ideológicas [...] que vão contra a vida humana. [...] Se não o fizermos, isto terminará com uma política de não dor, de eutanásia humanística", afirmou o papa, que acrescentou não ter tratado especificamente desta questão em seu encontro com Macron em Marselha, contradizendo a versão dada pelo Palácio do Eliseu horas antes.



O pontífice já tinha feito críticas à eutanásia, denunciando o que chamou de "perspectiva falsamente digna de uma morte doce".