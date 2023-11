Elisheva Rose Ida Lubin, 20 anos, não resistiu aos ferimentos - Foto:Reprodução/Internet

Elisheva Rose Ida Lubin, 20 anos, não resistiu aos ferimentosFoto:Reprodução/Internet

Publicado 06/11/2023 08:30 | Atualizado 06/11/2023 16:16

Uma policial israelense morreu nesta segunda-feira (6) após ser esfaqueada na frente de uma delegacia em Jerusalém Oriental, parte palestina anexada por Israel. Seu agressor, de 16 anos, foi abatido pelas forças de segurança, anunciou a polícia de Israel.



"Um terrorista armado com uma faca chegou à delegacia de Shalem e esfaqueou uma combatente da polícia fronteiriça", afirmou a polícia em um comunicado divulgado hoje mais cedo.



"As forças da polícia de fronteira neutralizaram o terrorista com tiros", acrescenta a mesma nota.



À tarde, a polícia informou que a agente, identificada como Elisheva Rose Ida Lubin, de 20 anos, e que também tinha nacionalidade americana, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Ela estava na cidade desde agosto de 2021.



Outro membro das forças de segurança, da mesma idade, sofreu ferimentos leves no incidente.



A policial residia no kibutz de Saad, perto de Gaza, na zona atacada pelo movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro.



O agressor foi identificado como um jovem palestino de Jerusalém Oriental, segundo a polícia israelense. Outro suspeito vinculado ao ataque foi detido perto da delegacia.

Região é marcada por ataques



No dia 12 de outubro, um homem abriu fogo e feriu dois soldados na mesma área de Jerusalém Oriental, a parte da cidade anexada por Israel.



Em 30 de outubro, um palestino de Jerusalém Oriental foi morto depois de esfaquear um policial israelense.



Desde o início da guerra na Faixa de Gaza em 7 de outubro, ao menos 150 palestinos morreram na Cisjordânia em ações de soldados ou colonos israelenses, segundo o Ministério da Saúde da Autoridade Palestina.

*Com informações da AFP