Netanyahu afirmou que grupos que atacam Israel representam ameaça à sociedade ocidental - Reprodução/Redes Sociais

Netanyahu afirmou que grupos que atacam Israel representam ameaça à sociedade ocidentalReprodução/Redes Sociais

Publicado 06/11/2023 15:10

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira, 6, que a guerra atual faz parte de uma "batalha mais ampla entre a civilização e a barbárie" que é liderada por um "eixo do terror", que é "liderado pelo Irã e inclui o Hezbollah, o Hamas, os Houthis e os seus outros asseclas", que querem "trazer o Oriente Médio e o mundo de volta à era das trevas". Em discurso a embaixadores, o israelense afirmou ainda que a intenção deste eixo é acabar com progressos de paz, especialmente os que Israel teve com seus vizinhos árabes.

"Se o Oriente Médio cair para este eixo do terror, a Europa será a próxima, e que ninguém estará a salvo", disse ainda.

"Isto não é uma batalha local, é uma batalha global", afirmou. "Nós vamos derrotar o Hamas e oferecer ao povo de Gaza um futuro de esperança", disse Netanyahu.