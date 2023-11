Militantes destroem vidro de proteção a uma pintura no museu de Londres - Reprodução

Publicado 06/11/2023 12:44

Ativistas do grupo ambientalista Just Stop Oil, que atua contra o uso de combustíveis fósseis, quebraram nesta segunda-feira (6) o vidro de proteção de um quadro do pintor espanhol Diego Velázquez na National Gallery, em Londres.

Os dois militantes, de 20 e 22 anos, entraram no museu às 10h45 (07h45 no horário de Brasília) e atingiram com um martelo o vidro de proteção da obra "Vênus ao Espelho", informou o grupo ativista em um comunicado.

Just Stop Oil, conhecida por realizar ações semelhantes, pede o fim de novos projetos de exploração e utilização de petróleo e gás no Reino Unido.

A obra de Diego Velázquez, que remonta a meados do século XVII, é considerada o único quadro remanescente em que o pintor espanhol retrata a nudez. Em 1914, a sufragista canadense Mary Richardson danificou-o com uma faca para protestar contra a prisão de outra ativista que defendia o direto das mulheres ao voto no Reino Unido.

"As mulheres não tinham direito de votar nas urnas. O momento já não é de palavras, mas sim de ações", declararam ativistas após a ação.

A National Gallery confirmou o ato, detalhando que a equipe de segurança do local retirou os visitantes da sala e chamaram a polícia, enquanto o quadro era removido para ser examinado por especialistas do museu. A polícia de Londres informou que prendeu os militantes por degradação.

No ano passado, ativistas da mesma organização já haviam protagonizado uma ação no mesmo local, lançando tomates no famoso quadro "Os Girassóis", de Van Gogh, e no Museu Mauritshuis, em Haia, onde se colaram ao vidro protetor de "Moça com Brinco de Pérola", de Vermeer. Em ambos os casos, as obras não foram danificadas.

Este novo ato surge após o Executivo britânico decidir conceder novas licenças de exploração e perfuração em busca de hidrocarbonetos no Mar do Norte, o que o levou a ser acusado de não cumprir seus compromissos climáticos.