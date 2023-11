Presidente da China, Xi Jinping - AFP/POOL/Lintao Zhang

Publicado 06/11/2023 15:04

O presidente chinês Xi Jinping afirmou que o desenvolvimento do país ainda tem "boas bases e diversas condições favoráveis", permitindo que a estabilidade da China ofereça "benefícios valiosos" para a economia global "incerta". "Diante de um ambiente externo complexo, a economia da China resistiu à pressão, estabilizou sua escala e melhorou sua qualidade", disse Xi, em reunião com o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese.

Xi defendeu uma estratégia de abertura mútua e benéfica para promover uma nova forma de desenvolvimento, "com oportunidades sem precedentes para países ao redor do mundo". "O desenvolvimento da China não pode ser separado do mundo, e o desenvolvimento do mundo também precisa da China", pontuou.

Em relação à Austrália, o presidente destacou a intenção de ampliar o potencial do acordo de livre comércio bilateral, expandir a cooperação em áreas como economia verde e promover um bom ambiente para negócios e investimentos em ambos os países. Xi também reforçou que o país está disposto a participar de mais encontros trilaterais e multilaterais com a Austrália para apoiar países da região Ásia-Pacífico, para manter a "paz e a estabilidade" de forma inclusiva.

"A China não engaja em grupos políticos exclusivos ou confrontos na região da Ásia-Pacífico. Pequenos grupos não conseguirão resolver os grandes desafios enfrentados pelo mundo. Precisamos permanecer vigilantes e nos opor a tentativas de atrapalhar as dinâmicas da região Ásia-Pacífico", concluiu, em nota.