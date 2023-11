O niteroiense Caio Benício recebeu homenagem do Primeiro-ministro irlandês - Foto: Reprodução/Internet

O niteroiense Caio Benício recebeu homenagem do Primeiro-ministro irlandêsFoto: Reprodução/Internet

Publicado 27/11/2023 10:46

O entregador brasileiro Caio Benício, de 43 anos, residente na Irlanda, foi homenageado pelo Primeiro-Ministro daquele país, Leo Varadkar, após intervir em um ataque a facadas em Dublin, que resultou em cinco feridos, incluindo três crianças . O incidente ocorreu nas proximidades de uma escola na capital irlandesa.Benício, em publicação nas redes sociais, compartilhou que recebeu uma medalha do político como reconhecimento por sua atitude em defender as vítimas. "Foi uma grande honra conhecer o primeiro ministro Leo Varadkar e receber uma medalha pelo meu ato de coragem", escreveu.

Nos comentários abaixo da postagem, diversas pessoas elogiaram o homem, natural da cidade de Niterói. "Cara, você é incrível e cada conquista e homenagem serão pouco pelo seu ato de empatia, amor e bravura," disse a também brasileira e moradora de Dublin, Carla Milhomem.

Houve quem pedisse até um passaporte para o entregador. "Você merece um passaporte. Obrigado pelo que fizeste", disse outro seguidor.

Caio se tornou conhecido na quinta-feira, 23, depois de interromper um ataque a facas que deixou cinco pessoas feridas, entre elas dois adultos e três crianças. O suspeito foi preso e, segundo a polícia irlandesa, o ataque não teve motivação "terrorista".

Segundo o jornal irlandês 'The Journal', o entregador abandonou a motocicleta e acertou o agressor na cabeça com o próprio capacete. Uma menina, de 5 anos, e uma mulher, de 30, ficaram feridas com gravidade. Outras duas crianças, um menino de 5 anos, que já recebeu alta do hospital, e uma menina de 6, sofreram ferimentos leves.

“Nem tomei uma decisão, foi puro instinto e tudo acabou em segundos. Ele caiu no chão, eu não vi para onde foi a faca e outras pessoas entraram em cena”, disse o brasileiro ao 'The Journal'. Ele ainda se lamentou por "não ser mais rápido" já que recentemente operou um dos joelhos.

Vaquinha para "cerveja"

Uma campanha online em favor do brasileiro que deteve o ataque em Dublin, na Irlanda, arrecadou quase 330 mil euros (cerca de R$ 1,5 milhão) até a manhã deste sábado, 25. O objetivo da "vaquinha" é comprar cerveja para o entregador brasileiro Caio Benicio, de 43 anos.

"O homem é um herói e o mínimo que podemos fazer é comprar uma cerveja para ele. Então, peço que você doe o preço de uma cerveja Guinness em sua localidade para Caio, para que ele saiba que o povo de Dublin o aprecia", diz o texto da campanha de arrecadação.