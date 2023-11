Elevador que transportava trabalhadores de volta à superfície apresentou defeito e caiu - AFP

Elevador que transportava trabalhadores de volta à superfície apresentou defeito e caiuAFP

Publicado 28/11/2023 08:29

Pelo menos onze trabalhadores morreram e 75 ficaram feridos em um acidente em uma mina de platina da África do Sul, quando o elevador que transportava os funcionários para a superfície caiu, informou nesta terça-feira, 28, a operadora que administra o local.

"Oitenta e seis funcionários estavam no mecanismo de elevação quando este começou a cair de forma inesperada", afirmou à AFP um porta-voz da empresa Impala Platinum, que anunciou o balanço de onze mortos e 75 trabalhadores levados para o hospital.

No poço de mil metros de profundidade, que fica 50 km ao noroeste de Johannesburgo, o elevador recolheu os trabalhadores no fundo e parou diversas vezes durante a subida para a "entrada dos mineiros ao final do turno de trabalho", pouco antes das 17h de segunda-feira (12h de Brasília), afirmou Johan Theron, porta-voz da empresa.

Na terceira parada, "de repente começou a descer novamente", disse Theron, explicando que o sistema é automatizado.

Um operário "aplicou então os protocolos de emergência", mas o elevador continuou descendo e só parou na parte inferior, quando o contrapeso subiu à superfície, provocando "uma parada brutal".

"Onze trabalhadores morreram, outros ficaram gravemente feridos e alguns sofreram arranhões", disse o porta-voz. Entre os feridos, muitos sofreram fraturas nas pernas e/ou tornozelos, segundo Theron.