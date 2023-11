Produção de carvão é a principal indústria no extremo nordeste do país - Reprodução: redes sociais

Publicado 28/11/2023 10:10

Ao menos onze pessoas morreram em um acidente nesta terça-feira, 28, em uma mina de carvão no nordeste da China, anunciou a imprensa estatal.



O acidente aconteceu às 14h40 (3h40 de Brasília) em uma mina próxima de Shuangyashan, localidade da província de Heilongjiang, a 130 km da fronteira com a Rússia, informou o canal estatal "CCTV".



"A princípio foi determinado que (o acidente) foi provocado pela pressão sobre o solo", afirmou a emissora, que não revelou se há desaparecidos ou feridos.

A produção de carvão é a principal indústria da cidade de Shuangyashan, no extremo nordeste do país. A segurança do setor de mineração na China melhorou nas últimas décadas, assim como a cobertura da imprensa dos grandes acidentes — há alguns anos muitos eram ignorados.



Mas os acidentes continuam frequentes em um setor com um histórico de segurança repleto de falhas e que nem sempre as regras são aplicadas.



No ano passado, 245 pessoas morreram em 168 acidentes, segundo os números oficiais. Em setembro, 16 pessoas morreram no incêndio de uma mina de carvão na província de Guizhou (sudoeste).



Em fevereiro, o colapso de uma mina de carvão na região norte da Mongólia Interior deixou dezenas de pessoas e veículos soterrados sob uma montanha de escombros.