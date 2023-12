Mais de 200 pessoas morreram no país desde que a violência explodiu entre as comunidades - Reprodução: redes sociais

Publicado 05/12/2023 10:33

Ao menos 13 pessoas morreram em tiroteios no estado indiano de Manipur (nordeste), cenário de violência étnica há sete meses, segundo uma autoridade regional e a imprensa local.

Mais de 200 pessoas morreram no estado desde que a violência explodiu em maio entre a maioria hindu meitei e a minoria cristã kuki.

Uma autoridade do governo do estado afirmou à AFP na segunda-feira, 4, que os corpos foram encontrados em uma área próxima da fronteira com Mianmar. A polícia estadual confirmou o balanço de mortos em um comunicado, informou o jornal "Times of India".

As antigas tensões entre as duas comunidades envolvem o controle de terras e o acesso a empregos públicos. Ativistas dos direitos humanos acusam os líderes locais de alimentarem divisões étnicas para fins políticos.