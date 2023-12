Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky - AFP

Publicado 06/12/2023 08:22

A Ucrânia destruiu 41 drones Shahed de fabricação iraniana, ao repelir um ataque noturno da Rússia, informou a Força Aérea Ucraniana em uma mensagem transmitida nesta quarta-feira, 6, no Telegram.

"No total, 48 drones Shahed 136/131 foram lançados e 41 foram destruídos pelas defesas antiaéreas", anunciou a Força Aérea ucraniana no aplicativo Telegram.

As autoridades de Kiev afirmam que as forças russas estão armazenando drones e mísseis para executar ataques sistemáticos contra a rede de energia da Ucrânia durante os meses de inverno (hemisfério norte).



No ano passado, os ataques russos contra instalações de energia da Ucrânia deixaram milhões de pessoas expostas ao frio e no escuro durante longos períodos.



Desde então, Kiev reforçou os sistemas de defesa aérea com equipamento ocidentais, mas admitiu que precisa de mais armamento para proteger as regiões vulneráveis.