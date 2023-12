Imagens foram divulgadas por ele e viralizaram nas redes sociais - Reprodução: vídeo

Imagens foram divulgadas por ele e viralizaram nas redes sociaisReprodução: vídeo

Publicado 06/12/2023 10:54

O norueguês Ken Stornes quebrou o recorde mundial de mergulho profundo mais alto ao mergulhar de um penhasco de 40,5 metros. As imagens foram divulgadas por ele no último domingo, 3, e viralizaram nas redes sociais.



No vídeo, ele aparece em uma plataforma de madeira. Ele joga uma pedra na água e, instantes depois, pula sem nenhum equipamento de segurança. Uma equipe estava pronta para buscá-lo após o mergulho.





A publicação já recebeu mais de 2,3 milhões de curtidas e mais de 20 mil comentários. No Instagram, Stornes soma mais de 690 mil seguidores. Em sua biografia na rede social, ele se descreve como um "viking em uma aventura" e diz que é veterano da infantaria do exército norueguês.



Stornes tem o costume de postar vídeos de seus mergulhos de alturas impressionantes e outras aventuras radicais. Um outro vídeo publicado por ele em fevereiro também viralizou e chegou a virar meme nas redes sociais. No registro, ele mergulha em um lago no meio da neve com dois machados vikings nas mãos.



O pulo que rendeu o recorde mundial foi chamado por ele de "mergulho da morte". A ação foi realizada em parceria com uma empresa norueguesa que providencia assistência para atividades ao ar livre no país.



Um vídeo publicado nas redes da empresa mostra os bastidores da ação, o mergulho de outro ângulo e Stornes sendo parabenizado pela equipe.