Imagem mostra um navio da Guarda Costeira chinesa usando um canhão de água em um navio do Escritório Filipino de Pesca e Recursos Aquáticos - Reprodução: vídeo

Publicado 09/12/2023 14:10

As Filipinas acusaram neste sábado, 9, a Guarda Costeira chinesa de disparar canhões de água contra três navios do governo filipino perto de um recife controlado por Pequim no Mar da China Meridional.

As Filipinas afirmaram em um comunicado que "os navios da Guarda Costeira chinesa usaram canhões de água para obstruir" o fornecimento de combustível e mantimentos aos navios de pesca por parte de embarcações governamentais.

O incidente ocorreu perto do recife Scarborough Shoal, uma área de tensão entre Manila e Pequim, que ocupa quase todo o Mar da China Meridional.

Um vídeo divulgado pela Guarda Costeira das Filipinas mostra navios da Guarda Costeira chinesa disparando canhões de água contra navios do Departamento de Pesca e Recursos Aquáticos das Filipinas. A China tomou o controle de Scarborough Shoal das Filipinas em 2012.

Desde então, Pequim enviou barcos de patrulha para lá, o que, segundo Manila, impede os pescadores filipinos de chegarem à lagoa, onde os peixes são mais abundantes.

Scarborough Shoal fica a 240 quilômetros a oeste da principal ilha filipina de Luzon e a quase 900 quilômetros do território chinês da província de Hainan.

Segundo a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar de 1982, os países têm jurisdição sobre os recursos naturais localizados num raio de cerca de 200 milhas náuticas (370 quilômetros) da sua costa.