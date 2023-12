Ao menos 23 soldados e os seis criminosos morreram no atentado - IANS

Publicado 12/12/2023 09:31 | Atualizado 12/12/2023 10:09

Os militares impediram um ataque de seis homens armados que, pouco depois, executaram um atentado suicida com um veículo na entrada de uma estação policial em Dera Ismail Khan, na província de Khyber Pakhtunkhwa, no Paquistão, informou o Serviço de Comunicação do Exército (ISPR) em comunicado nesta terça-feira, 12. Ao menos 23 soldados e os seis criminosos morreram no atentado.



"As explosões provocaram o desabamento do edifício e deixaram muitas vítimas", acrescenta a nota. Trinta e seis pessoas ficaram feriadas, informou uma fonte das forças de segurança que pediu anonimato



O 'Tehreek-e-Jihad Pakistan' (TJP), um novo grupo vinculado aos talibãs paquistaneses do 'Tehreek-e-Taliban Pakistan' (TTP), reivindicou ataque. Segundo o ISPR, 27 "terroristas" morreram na madrugada desta terça-feira no distrito de Dera Ismail Khan em várias operações militares.



O Paquistão registrou nos últimos meses, especialmente desde o retorno dos talibãs ao poder em Cabul, em agosto de 2021, o aumento da violência, em particular nas regiões fronteiriças com o Afeganistão. Islamabad considera que alguns ataques são planejados no território afegão, o que Cabul nega.