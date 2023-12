BC argentino considerado apropriado manter a taxa de política monetária - Reprodução

Publicado 13/12/2023 08:36

Em um comunicado emitido no fim da noite de terça-feira, 12, o Banco Central da República Argentina (BCRA) afirma que, "guiado pela prudência e pela flexibilidade", considera apropriado manter a taxa de política monetária. Com isso, a taxa das Letras de Liquidez (Leliq) de 28 dias seguirá em 133%.

El BCRA estableció los nuevos lineamientos monetarios y cambiarios:https://t.co/bxixublYiU — BCRA (@BancoCentral_AR) December 13, 2023

"O BCRA continuará a monitorar a evolução do nível geral de preços, a dinâmica do mercado cambial e dos agregados monetários para calibrar sua política de taxas de juros e de gestão da liquidez", afirma o orgão financeira no comunicado.



O BC afirma que o equilíbrio monetário exige "atender simultaneamente as duas fontes principais de emissão monetária: o financiamento direto e indireto do déficit fiscal e o déficit quase-fiscal do próprio BCRA".