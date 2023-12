Chales Michel, presidente do Conselho Europeu - Kenzo Tribouillard/AFP

Chales Michel, presidente do Conselho EuropeuKenzo Tribouillard/AFP

Publicado 14/12/2023 14:57 | Atualizado 14/12/2023 14:59

A União Europeia (UE) conseguiu chegar a um acordo para iniciar negociações de adesão com Ucrânia e Moldávia, assim como sobre conceder à Geórgia o "status" de país aspirante, anunciou o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, nesta quinta-feira (14).



No primeiro dia de uma cúpula em Bruxelas, Michel observou, na rede social X (ex-Twitter), que a decisão é um "sinal claro de esperança para seu povo e para o nosso continente". A decisão sobre a Ucrânia enfrentava a oposição da Hungria.

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, fez críticas à possibilidade de entrada do país europeu no bloco: "Não há razões para discutir nada, porque as condições prévias não foram cumpridas (...) Não estamos em posição de começar a negociar", declarou o chefe de Governo húngaro ao chegar para uma reunião de cúpula europeia que deve discutir o início ou não das negociações com a Ucrânia.

Orban disse que "será necessário voltar ao tema mais tarde, retornar quando as condições forem cumpridas". No entanto, Charles Michel anunciou que houve acordo para o início da adesão ao país.

Esse movimento fortalece a Ucrânia, que enfrenta Rússia em uma guerra territorial desde fevereiro de 2022. O país russo ainda não se posicionou sobre o ocorrido.

Com informações da AFP.