Antony Blinken, secretário de Estado dos EUA - Saul Loeb/AFP

Publicado 15/12/2023 10:19 | Atualizado 15/12/2023 10:52

O governo dos Estados Unidos informa que o secretário de Estado americano, Antony Blinken, falou em telefonema com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, na quarta-feira (13). Blinken agradeceu ao Brasil "por sua liderança diplomática na busca de uma resolução pacífica da disputa entre Venezuela e Guiana pela região de Essequibo", diz nota do governo americano, atribuída ao porta-voz Matthew Miller.



Blinken reafirmou que a fronteira entre Venezuela e Guiana deve ser respeitada, a menos que as partes cheguem a um novo acordo ou um órgão legal competente decida de outra forma, diz o texto.

Também foi discutido na conversa o apoio a uma missão de segurança multinacional no Haiti, acrescenta o texto. A nota ainda menciona que o secretário de Estado americano pediu que o Brasil condene ataques recentes do grupo rebelde houthi no Iêmen.

O conflito

Venezuela e Guiana disputam há dois séculos o domínio territorial sobre a região de Essequibo, que atualmente pertence ao país guianês. Um reunião entre os dois presidentes nesta quinta-feira (14) não deu fim à discussão. No entanto, os dois países concordaram em não usar a força no conflito.

Com informações do Estadão Conteúdo.