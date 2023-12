Vídeo capturou o momento da explosão e o pânico entre os participantes da sessão - Reprodução: vídeo

Publicado 15/12/2023 11:03

Ucrânia - Um deputado ucraniano entrou em uma reunião do conselho da vila de Keretsky, no distrito de Mukachevo, na manhã desta sexta-feira, 15. Uma pessoa morreu e outras 26 ficaram feridas, seis delas estão em estado grave", informou a polícia.

Em um vídeo divulgado pela corporação no Telegram, é possível ver o momento que o homem entra na sala, tira as granadas dos bolsos e as joga no chão. O vídeo também capturou o momento da explosão e o pânico entre os participantes da sessão da câmara.



Deputado da Ucrânia detona granada em reunião do conselho

Reprodução: Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/L9NaWx9hMv — Jornal O Dia (@jornalodia) December 15, 2023

"Hoje, às 11h37 (horário local), a linha 102 recebeu uma mensagem de que um dos deputados explodiu granadas no prédio do conselho da aldeia de Keretsky, no distrito de Mukachevo, durante uma reunião de sessão", escreveu a polícia nas redes sociais. Médicos estão no local realizando atendimento de primeiros socorros.

Um portal local afirma que o homem já havia brigado com os colegas sobre um aumento salarial durante a guerra para o chefe do conselho da aldeia. Antes de detonar as granadas, ele supostamente discutiu com seus colegas de trabalho sobre o assunto, que se recusaram a ficar do seu lado. Após a disputa, saiu e voltou com o armamento.