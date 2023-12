Luis Caputo, Ministro da Economia argentino - Foto: Reprodução/Internet

Publicado 15/12/2023 19:40 | Atualizado 15/12/2023 19:48

O Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe (CAF) informou em comunicado que aprovou nesta sexta-feira, 15, um empréstimo de US$ 960 milhões à Argentina para o país continuar honrando sua dívida com o Fundo Monetário Internacional (FMI).



O crédito já era esperado pelo governo argentino, depois do ministro da Economia, Luis Caputo, ter mencionado ontem a possibilidade de empréstimo com o banco para pagar o FMI.