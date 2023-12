Tempestade causou estragos no sudoeste da Argentina - Reprodução

Publicado 17/12/2023 11:48

Um forte temporal provocou a morte de pelo menos 13 pessoas no sábado (16), em Bahía Blanca, uma cidade portuária do sudoeste da Argentina que também ficou parcialmente sem luz, informaram autoridades locais.



As chuvas provocaram o desabamento do telhado de um clube durante uma competição de skate, disseram fontes da prefeitura. Veja um registro feito no local: