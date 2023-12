Equipes de resgate continuam procurando vítimas sob os escombros - AFP

Publicado 22/12/2023 10:06 | Atualizado 22/12/2023 10:07

O número de mortos no terremoto registrado na China na última segunda-feira (18), o mais mortal em quase uma década no país, subiu para 148 nesta sexta-feira (22). As autoridades continuam tentando realojar milhares de desabrigados.

Ocorrido a quase 1.300 quilômetros ao sudoeste de Pequim, o terremoto deixou pelo menos 117 mortos na província de Gansu, e outros 31 na província vizinha de Qinghai, segundo a agência de notícias estatal chinesa Xinhua. O balanço anterior era de 135 óbitos.

Nessas duas províncias, e em meio a um frio congelante, mais de 139 mil pessoas tiveram de ser levadas para abrigos de emergência, segundo o canal público "CCTV". A emissora informou que as equipes de resgate de Gansu "estão agora concentrando todo o seu trabalho em realocar pessoas desabrigadas e em atender os feridos".

A "CCTV" disse ainda que as equipes de resgate continuam procurando vítimas sob os escombros na província de Qinghai.

Quase mil pessoas ficaram feridas durante o tremor de magnitude 5,9, de acordo com o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês). Desde então foram registrados dezenas de tremores secundários.

O terremoto foi o mais mortal na China desde 2014, quando um tremor deixou mais de 600 mortos na província de Yunnan, no sudoeste do país.