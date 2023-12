Aeroporto de Vatry na França - Divulgação/Aéroport Paris-Vatry

Publicado 22/12/2023 14:17

Um avião com 303 passageiros de nacionalidade indiana que se dirigia para a Nicarágua está bloqueado desde quinta-feira, 21, em um aeroporto a 150 quilômetros de Paris por suspeita de "tráfico de pessoas", anunciou a Procuradoria francesa.

Procedente dos Emirados Árabes Unidos, a aeronave foi imobilizada na pista do aeroporto de Vatry, depois de as autoridades receberem "uma denúncia anônima" de que o avião transportava passageiros indianos que poderiam "ser vítimas do tráfico de pessoas", disse a Procuradoria de Paris.

Uma fonte próxima à investigação indicou que a aeronave fez uma escala em Vatry para reabastecer e que é possível que o objetivo dos passageiros fosse viajar até a Nicarágua para tentar entrar de forma irregular nos Estados Unidos ou no Canadá.

A Promotoria informou que abriu uma investigação "para comprovar se existem provas que corroborem as suspeitas de que haja um tráfico de pessoas" coordenado por uma facção organizada, crime sujeito a pena de 20 anos de prisão e multa de três milhões de euros (R$ 17,731 milhões na cotação atual).

A prefeitura do departamento de Marne, no nordeste da França, indicou que o voo da companhia aérea romena Legend Airlines "permanece imobilizado na pista do aeroporto de Vatry após a sua aterrissagem na tarde" de quinta-feira, depois de uma operação das autoridades de transporte aéreo. A aeronave continua no mesmo local nesta sexta, segundo a mesma fonte.