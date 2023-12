Cerca de 85% da população de Gaza precisou deixar suas casas - Said Khatib/AFP

Publicado 26/12/2023 10:20

O Ministério da Saúde do Hamas anunciou nesta terça-feira (26) que a operação militar israelense na Faixa de Gaza matou 20.915 pessoas desde o início da guerra, em 7 de outubro.



O balanço atualizado inclui as 241 pessoas que morreram nas últimas 24 horas, segundo o ministério, que também cita 54.918 feridos desde o início do conflito.

A guerra entre Hamas e Israel se deu após o ataque terrorista do grupo extremista palestino em 7 de outubro. Na ocasião, 1.140 israelenses foram mortos e 240 foram sequestrados. Desse número, 129 permanecem em cativeiro em Gaza. O

Exército israelense, por sua vez, informou que 158 militares morreram desde o início da ofensiva terrestre, em 27 de outubro.



No território, sob cerco total desde 9 de outubro, a guerra obrigou 1,9 milhão de pessoas a abandonarem suas casas, o equivalente a 85% da população, segundo a ONU.

Com informações da AFP.