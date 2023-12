Bolo vendido pela rede de lojas Takashimaya neste Natal - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 27/12/2023 13:35

O caso dos "bolos deformados" de Natal no Japão, recebido por clientes que os compraram em uma luxuosa loja online, viralizou nas redes sociais. Os bolos de creme, vendidos a US$ 38,50 (R$ 186,19) cada, estavam bons para consumo - o problema estava no aspecto.

"Pedimos profundas desculpas pela deformação de nossos bolos congelados de Natal, que não atenderam as expectativas de muitos dos nossos clientes", declarou nesta quarta-fira, 27, em uma coletiva de imprensa Kazuhisa Yokoyama, responsável pela rede de lojas Takashimaya, envolvida no escândalo.



O grupo também propôs indenizar os clientes, devido a quantidade de reclamações publicadas nos últimos dias nas redes sociais - algumas acompanhadas de imagens dos bolos deformados. Também confirmou que mais de 800 dos 2.900 bolos congelados de Natal, vendidos online, apareceram deformados ao serem retirados da embalagem pelos compradores.



Takashimaya conduziu uma extensa investigação na tentativa de resolver o ocorrido, embora sem sucesso. Não foi possível "identificar uma causa", especificou Yokoyama. No entanto, "somos responsáveis por nossos produtos, desde a produção até a distribuição", indicou o grupo.



Os consumidores no Japão são particularmente exigentes com a qualidade e a aparência dos produtos adquiridos, e esperam perfeição ao comprar em grandes lojas de luxo como a Takashimaya. Na rede social X (ex-Twitter), os clientes expressaram sua "tristeza" e questionaram a confiança que podem ter na empresa.