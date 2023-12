Polícia investiga circunstância de cada uma das mortes - AFP

As cinco vítimas foram encontradas mortas no dia de Natal em sua residência de Meaux, 40 km ao leste da capital francesa.



Os meninos, de 4 anos e 9 meses, "morreram de asfixia por afogamento", acrescenta a nota. O suspeito confirmou os ataques nos interrogatórios e declarou que não sabia "identificar o elemento que desencadeou seu ato", disse o procurador.

Os meninos, de 4 anos e 9 meses, "morreram de asfixia por afogamento", acrescenta a nota. O suspeito confirmou os ataques nos interrogatórios e declarou que não sabia "identificar o elemento que desencadeou seu ato", disse o procurador.



"Ele explicou que, desde os acontecimentos, 'não sentia nada' e 'se sentia vazio", acrescentou Bladier. A questão do acompanhamento psiquiátrico do homem, que estava em tratamento para transtornos psicóticos e depressivos, também foi abordada.



"Ele afirmou que costumava tomar o tratamento com medicamentos diariamente, ao qual era obrigado a seguir em um contexto não judicial desde 2019, mas que não o fez no dia 24 de dezembro", explicou o procurador. A data exata da tragédia não foi divulgada pelo MP.



Os policiais encontraram os corpos na segunda-feira (25) à noite em diferentes cômodos da residência da família, uma "cena de crime de grande violência", segundo o MP. As autoridades foram alertadas por vizinhos que estavam preocupados com a falta de notícias da mãe.



O procurador Bladier solicitou a apresentação de uma acusação formal e a decretação da prisão preventiva do pai de família no âmbito da investigação aberta por "homicídios voluntários de menores de 15 anos" e "homicídio voluntário cometido pelo cônjuge".