Caso ocorreu em 2021, segundo relatório - Reprodução / Site Tesla

Publicado 27/12/2023 15:55 | Atualizado 27/12/2023 16:16

Um robô da Tesla feriu um engenheiro de software em 2021 na fábrica da empresa, próxima à cidade de Austin, no Texas, Estados Unidos. As informações foram vazadas pelo site The Information e constam em relatório entregue pela Tesla às autoridades de Austin, nos EUA.

Segundo o relatório, o robô prendeu o engenheiro contra uma superfície, arranhando suas costas e braço, deixando um "rastro de sangue" no chão da fábrica. O engenheiro só conseguiu se livrar do robô depois que um colega apertou um botão de parada de emergência.



A máquina envolvida no incidente era uma das três responsáveis por cortar peças a partir de placas de alumínio recém-fundidas. Duas delas haviam sido desligados para manutenção, mas este robô continuou a funcionar sem que ninguém notasse.

O homem ficou com um ferimento na mão esquerda, mas a Tesla diz que o engenheiro não precisou de uma licença do trabalho. O caso aconteceu em 2021, mas só veio à tona agora, no final de 2023.