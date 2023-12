Navio comercial com bandeira do Panamá atingiu uma mina ao entrar em porto ucrâniano - Divulgação/Guarda da Fronteira da Ucrânia/AFP

Navio comercial com bandeira do Panamá atingiu uma mina ao entrar em porto ucrânianoDivulgação/Guarda da Fronteira da Ucrânia/AFP

Publicado 28/12/2023 12:05

Um navio comercial com bandeira do Panamá que se dirigia a um porto ucraniano para carregar grãos quando atingiu uma mina e dois marinheiros ficaram feridos, afirmaram guardas de fronteira nesta quinta-feira, 28.



"Um navio civil com bandeira panamenha atingiu uma mina marítima inimiga no Mar Negro. O graneleiro se dirigia para um porto do Danúbio para carregar grãos", informou o serviço de Guarda de Fronteira em um comunicado.