Tom Wilkinson foi premiado com o Globo de Ouro em 2009 - Divulgação

Publicado 30/12/2023 17:05 | Atualizado 30/12/2023 18:26

O ator britânico Tom Wilkinson, indicado duas vezes ao Oscar e que protagonizou a comédia "Ou Tudo ou Nada", morreu "repentinamente em sua casa" neste sábado, 30, aos 75 anos, anunciaram seu agente e sua família.



"Com grande tristeza, a família de Tom Wilkinson anuncia que ele morreu repentinamente em sua casa em 30 de dezembro. Sua mulher e sua família estavam com ele", diz um comunicado escrito em nome da família e transmitido por seu agente.



Wilkinson foi indicado ao Oscar de melhor ator por seu papel em "Entre Quatro Paredes", em 2001, e de melhor ator coadjuvante por "Conduta de Risco" em 2007.



Seu papel mais conhecido foi em 1997 com "Ou Tudo ou Nada", a comédia de sucesso sobre um grupo de trabalhadores desempregados do setor siderúrgico que decidem fazer shows de strip-tease em sua cidade, mostrando tudo para ganhar dinheiro.



Nesse filme, interpretava Gerald Cooper, um ex-encarregado da fábrica que fez parte do grupo de strip-tease.

Este ano, a plataforma Disney+ estreou uma série sobre "Ou Tudo ou Nada", na qual Wilkinson se encontra com Robert Carlyle e Mark Addy, os outros atores principais do filme original.



Wilkinson ganhou um Globo de Ouro em 2009 e também teve papéis relevantes no filme "O Grande Hotel Budapeste" (2014), de Wes Anderson, e na adaptação de 1995 do romance "Razão e Sensibilidade", de Jane Austen.