Show de fogos de artifício de Bali, na Indonésia, para comemorar o ano novoDavid Gannon/ AFP

As comemorações pelo chegada do Ano Novo já começaram ao redor do mundo com Austrália e Nova Zelanda, devido ao fuso horário, começando os trabalhos. Milhares de pessoas se reuniram para receber 2024 junto a uma bela queima de fogos e a famosa contagem regressiva.

Na cidade neozelandeza de Auckland, a queima de fogos de artifício começou as 8h (horário de brasília) durou quase cinco minutos a partir de uma contagem regressiva de 10 segundos projetada na base da Sky Tower, a maior torre do país. Depois disso, 500 kg de artigos pirotécnicos foram lançados a partir de três locais especialmente construído para o lançamento e cerca de 200-240 m acima do solo. Outro ponto turístico da região, a ponte Harbour Bridge foi iluminada em comemoração à chegada do novo ano.

Já os australianos começaram a celebrar a chegada de 2024 oficialmente a partir das 10h (horário de Brasília), mas as comemorações acontecem desde as 7h (horário de Brasília) com uma enorme queima de fogos a partir da Ópera e Ponte da Baía de Sydney, dois dos principais pontos de referência da cidade, abrindo as festas na Austrália. A prefeitura local separou 49 pontos de vantagem para observar o show de pirotecnia de 12 minutos.

Diversos países asiáticos também celebraram o ano novo de forma "antecipada". Na Indonésia houve explosão de fogos nas praias de Bali, uma das principais cidades turísticas do país.

Em Tóquio, capital do Japão, os templos budistas começaram a tocar os sinos, exatamente 108 vezes em cada um, em todo para avisar sobre a pasagem de aano. Mesmo com as restrições ao consumo de alcóol e da qualquer contagem regressiva, os japoneses encheram a Praça de Shibuya para comemorar a passagem de ano. Na Coreia do Sul, as pessaos se reuniram em Seul para acompanhar o show de fogos na cidade.

*Matéria em atualização