Homem morreu na manhã de sábado (30) após sofrer ferimentos causados por um encontro com um tubarão - Andy Mann/divulgação

Homem morreu na manhã de sábado (30) após sofrer ferimentos causados por um encontro com um tubarãoAndy Mann/divulgação

Publicado 01/01/2024 11:28 | Atualizado 01/01/2024 11:30

Um homem de 39 anos morreu no Havaí devido aos ferimentos causados por um ataque de tubarão nas águas de Maui, conforme informado pela polícia do arquipélago americano neste domingo (1º). Jason Carter, um surfista, foi atacado na manhã de sábado (30). As autoridades não revelaram sua identidade nas primeiras 24 horas "para permitir que a família notifica-se os parentes e amigos".

Após a chegada das autoridades, equipes de resgate em jet ski levaram o Carter à areia. Uma vez em terra, foram tomadas medidas de resgate até que o havaiano pudesse ser levado a um hospital. No entanto, Carter posteriormente sucumbiu aos ferimentos e faleceu.

As autoridades fecharam a praia e colocaram avisos de tubarão na área. O jornal havaiano News Now informou que este foi o primeiro ataque mortal de tubarão registrado no estado este ano.