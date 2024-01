Consequências de ataque ucraniano durante a noite de Ano Novo na cidade de Donetsk - AFP

Publicado 01/01/2024 12:17

Quatro pessoas morreram e 13 ficaram feridas, incluindo jornalistas, em um ataque ucraniano durante a noite de Ano Novo na cidade de Donetsk, localizada na zona sob controle russo no leste da Ucrânia, conforme anunciou nesta segunda-feira uma autoridade nomeada pela Rússia.

Denis Pushilin, líder da "República" de Donetsk, relatou que as forças ucranianas atacaram o centro deste reduto pró-Rússia com bombas de dispersão. "O objetivo do inimigo era causar o maior dano possível à população civil", declarou Pushilin no Telegram, enfatizando que os ataques não tinham "sentido de um ponto de vista militar".

Um jornalista morreu e outro ficou ferido, segundo os serviços de resgate citados pela agência de notícias russa TASS. Donetsk, no leste da Ucrânia, é controlada por separatistas pró-Rússia apoiados por Moscou desde 2014 e tem sido alvo regular de bombardeios do Exército ucraniano.

Os bombardeios ucranianos resultaram em danos a uma escola, edifícios residenciais, uma loja, um centro empresarial e outros imóveis, informou o Comitê de investigação russo no Telegram.

A Ucrânia afirmou ter enfrentado um ataque "recorde" com 90 drones russos no Ano Novo, direcionado a várias cidades, incluindo Odessa (sul) e Lviv (oeste), resultando em pelo menos uma vítima fatal.

O presidente russo, Vladimir Putin, declarou nesta segunda-feira que Moscou intensificará seus bombardeios contra alvos militares ucranianos em resposta a um ataque ucraniano contra Belgorod no sábado, que resultou em pelo menos 24 mortos.

O ataque ucraniano em Belgorod, situado na fronteira com a ex-república soviética, ocorreu após uma série de ataques contra a Ucrânia na sexta-feira, qualificados como "maciços" pela Ucrânia, deixando 40 mortos.

A Rússia lançou uma ofensiva na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022.