Lee Jae-myung, ex-candidato da preisdência e líder da oposiçaõ na Coreia do Sul - Jung Yeon-je / AFP

Lee Jae-myung, ex-candidato da preisdência e líder da oposiçaõ na Coreia do SulJung Yeon-je / AFP

Publicado 02/01/2024 08:37 | Atualizado 02/01/2024 12:53

O líder opositor da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, foi esfaqueado no pescoço nesta terça-feira, 2, quando conversava com jornalistas na cidade portuária de Busan, informou a agência de notícias Yonhap. Imagens divulgadas pela televisão sul-coreana mostraram Lee no chão enquanto alguém segurava um lenço em seu pescoço.

O líder da oposição sul-coreana e ex-candidato presidencial Lee Jae-myung foi esfaqueado em uma entrevista coletiva em Busan. pic.twitter.com/MEjuMIVx7m — (@Spacedespertar) January 2, 2024 As gravações mostraram quando um homem se lançou contra Lee e o acertou com um objeto. O líder político cai e várias pessoas correm para ajudá-lo. Ele estava consciente quando foi levado para o Hospital Universitário Nacional de Busan. Posteriormente, Lee foi transferido para a capital do país, Seul, e operado. O agressor, de 67 anos, foi detido no local, segundo a Yonhap. As gravações mostraram quando um homem se lançou contra Lee e o acertou com um objeto. O líder político cai e várias pessoas correm para ajudá-lo. Ele estava consciente quando foi levado para o Hospital Universitário Nacional de Busan. Posteriormente, Lee foi transferido para a capital do país, Seul, e operado. O agressor, de 67 anos, foi detido no local, segundo a Yonhap.

Segundo testemunhas, o suspeito estava agindo como um apoiador quando pediu um autógrafo e estendeu uma caneta ao líder opositor. Logo depois, ele avançou com uma faca de 18 cm de comprimento, com 13 centímetros de lâmina, que carregava escondida dentro da roupa. Autoridades locais informaram que o idoso comprou a arma online e que continuam investigando a motivação do crime.

Ainda de acordo com a Yonhap, Lee teve danos na veia jugular interna e, por isso, foi submetido a uma cirurgia incluindo reconstrução vascular. A operação durou cerca de duas horas. Atualmente ele está internado na unidade de terapia intensiva de Seul.

"Confirmaram que houve lesões na veia jugular interna", afirmou Kwon Chil-seung, membro do partido da vítima. Lee "está se recuperando", acrescentou

O líder do Partido Democrata perdeu as eleições presidenciais no ano passado para o conservador Yoon Suk Yeol. Lee Jae-myung se destacou no partido em parte por sua história de superação, ao começar a trabalhar ainda criança em uma fábrica. Apesar de vários escândalos de corrupção emergiram nos últimos anos, o oposicionista manteve a popularidade e tinha planos de tentar uma nova candidatura em 2027 .

O atual presidente sul-coreano expressou grande preocupação pela saúde de Lee e ordenou que o ataque seja investigado, dizendo que violência do tipo não pode ser tolerada, afirmou a porta-voz do governo Kim Soo-kyung. "Yoon destacou que nossa sociedade não deve jamais tolerar este tipo de ato de violência, sob nenhuma circunstância", pontua.

*Com informações da AFP e Estadão Conteúdo