Rússia lançou uma onda de mísseis contra várias cidades da Ucrânia - AFP

Publicado 04/01/2024 08:24 | Atualizado 04/01/2024 08:24

O número de mortos no bombardeio russo em Kiev no último sábado, 30 , subiu para 32, disseram as autoridades ucranianas nesta quinta-feira, 4, classificando-o como o mais mortal na capital desde o início da guerra, há dois anos. O número anterior, anunciado na véspera, era de 30 mortos.

"As equipes forenses da Direção Geral do Ministério do Interior identificaram duas novas vítimas", encontradas nos escombros de um armazém, disse o chefe da administração militar de Kiev, Sergei Popko, no Telegram. Agora, "o número total de pessoas mortas (...) em 29 de dezembro é de 32", acrescentou.

Nesse dia, a Rússia lançou uma onda de mísseis contra várias cidades da Ucrânia, causando, conforme um último balanço, 55 mortes em todo o país. Os 32 mortos em Kiev foram mortos no bombardeio de um armazém nos arredores da cidade.

O prefeito Vitali Klitschko já havia estimado, em declaração no dia 29, que esse foi o mais letal na capital ucraniana "em termos de vítimas civis" desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro de 2022.

A Rússia disse, por sua vez, ter destruído "apenas" alvos que considera legítimos, como quartéis, armazéns militares, ou fábricas de armas.

Em represália, os ucranianos lançaram no sábado um ataque com mísseis e drones contra a cidade russa de Belgorod, perto da fronteira, deixando 25 mortos.