Bombeiros e policiais evacuaram o local e tomaram medidas para conter a propagação das chamasReprodução: redes sociais

Publicado 05/01/2024 09:01

Alemanha - Uma pessoa morreu, e várias ficaram feridas, em um incêndio na noite de quinta-feira (4) em um hospital em Uelzen, ao sul de Hamburgo, informou a polícia.

Seis pessoas ficaram gravemente feridas, e "muitas outras" tiveram ferimentos leves, acrescentou a polícia em um comunicado.

O incêndio foi declarado tarde da noite e, quando os serviços de emergência chegaram, as chamas eram visíveis no terceiro andar do hospital. Segundo a mesma fonte, "pedidos de ajuda podiam ser ouvidos" do prédio.

Bombeiros e policiais evacuaram o local e tomaram medidas para conter a propagação das chamas. Mais tarde, começaram a investigar as causas do incêndio.

De acordo com a nota divulgada pela polícia, estimativas iniciais colocam os danos materiais em mais de um milhão de euros.