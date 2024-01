Rei Carl XVI Gustaf, da Suécia - Foto: Reprodução/Internet

Rei Carl XVI Gustaf, da SuéciaFoto: Reprodução/Internet

Publicado 05/01/2024 16:24

O anúncio de que a popular rainha da Dinamarca, Margrethe II, irá abdicar do trono após 52 anos de reinado, surpreendeu dinamarqueses e europeus. A monarca se tornou a mais longeva da Europa no poder em setembro de 2022, com a morte da rainha Elizabeth II, da Inglaterra, que reinou por 70 anos.

"Em 14 de janeiro de 2024, 52 anos depois de suceder a meu amado pai, renunciarei como rainha da Dinamarca. Deixarei o trono a meu filho, o príncipe herdeiro Frederik", disse Margrethe II em uma mensagem televisionada no domingo, 31.

A popular soberana de 83 anos, viúva desde 2018, passou por uma cirurgia nas costas em fevereiro de 2023, que a manteve afastada da vida pública até abril. "A operação deu lugar a reflexões sobre o futuro, sobre a questão de se era tempo de transferir as responsabilidades para a próxima geração", disse a rainha.

Quando Margrethe II abdicar, o rei Carl XVI Gustaf, da Suécia, 77 anos, se tornará o monarca há mais tempo no poder na Europa: ele assumiu a coroa em 15 de setembro de 1973, sucedendo seu avô, rei Gustaf VI Adolf. O rei, que nasceu em 1946 e cujo nome completo é Carl Gustaf Folke Hubertus, era apenas um bebê quando perdeu seu pai, o príncipe Gustaf Adolf, morto em um acidente de avião em 1947.

Ele é casado com a rainha Silvia, que é filha do empresário alemão Walther Sommerlath e da brasileira Alice Soares de Toledo A rainha nasceu na Alemanha, em 1943, e viveu parte da infância no Brasil. O casal tem três filhos: a princesa Victoria, o príncipe Carl Philip e a princesa Madeleine.

No segundo lugar de monarca mais longevo na Europa ficará o príncipe Hans-Adam II, de Liechtenstein, 78 anos, que assumiu a coroa em 1989. Seu pai, o príncipe Franz Josef II, já havia transferido poderes ao filho em 1984, para prepará-lo para a função. Hans-Adam II fez o mesmo, ao transferir as funções governamentais do dia a dia para seu filho mais velho, príncipe Alois, em 2004, segundo informações da BBC.

Em 2003, um referendo constitucional expandiu os poderes do Príncipe de Liechtenstein, incluindo a possibilidade de vetar decisões do parlamento. Além do príncipe Alois, Hans-Adam II teve outros três filhos: príncipe Maximilian, príncipe Constantin (que morreu em dezembro de 2023, aos 51 anos) e princesa Tatjana.

Já o terceiro lugar entre os monarcas que têm os reinados mais longos na Europa ficará com o rei Harald V, da Noruega, 86 anos, que assumiu o poder em 1991, após a morte de seu pai, rei Olav V De acordo com a Casa Real da Noruega, Harald V foi o primeiro rei a nascer na Noruega em 567 anos.

Apesar de ter duas irmãs mais velhas (a princesa Ragnhild, falecida em 2012, e a princesa Astrid), a tradição norueguesa indicava que apenas herdeiros do sexo masculino podiam ascender ao trono do país, motivo que levou Harald a se tornar o monarca. Ele é casado com Sonja Haraldsen desde 1968 e o casal tem dois filhos: a princesa Märtha Louise e o príncipe Haakon.

Confira a lista dos atuais monarcas da Europa

Dinamarca

Rainha Margrethe II

Início do reinado: 14 de janeiro de 1972

Fim do reinado: 14 de janeiro de 2024

Suécia

Rei Carl XVI Gustaf

Início do reinado: 15 de setembro de 1973

Liechtenstein

Príncipe Hans-Adam II

Início do reinado: 13 de novembro de 1989

Noruega

Rei Harald V

Início do reinado: 17 de janeiro de 1991

Luxemburgo

Grão-Duque Henrique

Início do reinado: 7 de outubro de 2000

Mônaco

Príncipe Albert II

Início do reinado: 6 de abril de 2005

Países Baixos

Rei Willem-Alexander

Início do reinado: 30 de abril de 2013

Bélgica

Rei Philippe

Início do reinado: 21 de julho de 2013

Espanha

Rei Felipe VI

Início do reinado: 19 de junho de 2014

Reino Unido

Rei Charles III

Início do reinado: 8 de setembro de 2022