Hassan Nasrallah, chefe do Hezbollah - AFP

Publicado 05/01/2024 13:56

O chefe do movimento libanês Hezbollah, apoiado pelo Irã, afirmou nesta sexta-feira, 5, que uma resposta contra Israel pela morte do número dois do Hamas em um subúrbio do sul de Beirute será "inevitável".

O ataque em Beirute "é grave e não ficará sem resposta", alertou Hassan Nasrallah em um discurso televisionado, garantindo que seu movimento irá "responder" no "campo de batalha".

"A resposta é inevitável", reafirmou o chefe do Hezbollah, que troca ataques diários com Israel em sua fronteira.

Saleh al Aruri e outros seis membros do Hamas morreram na terça-feira, 2, durante um ataque atribuído a Israel contra um escritório do movimento islamista palestino, aliado do Hezbollah.

O ataque na capital libanesa foi o primeiro desde o início da guerra entre Israel e Hamas em Gaza, em 7 de outubro. Israel não reivindicou o bombardeio, mas foi acusado pelo Hamas, Hezbollah e pelo governo libanês. Um oficial de defesa dos Estados Unidos também afirmou que "foi um ataque israelense".

"Não podemos nos calar perante uma violação dessa magnitude, porque significaria que todo o Líbano estaria exposto" no futuro, declarou Nasrallah. "Nossos combatentes em todas as zonas fronteiriças (...) responderão a essa perigosa violação", acrescentou.