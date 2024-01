Saleh Al Aruri é considerado o número dois do Hamas - Anwar Amro/AFP

Publicado 04/01/2024 14:27

Mais de mil pessoas assistiram, nesta quinta-feira (4) em Beirute, ao funeral do número dois do movimento islamista palestino Hamas e de dois de seus companheiros, mortos em um ataque atribuído a Israel na última terça-feira (2) Saleh Al Aruri e outros seis membros do Hamas foram mortos na terça-feira à noite em um subúrbio do sul de Beirute, bastião do movimento islamista libanês Hezbollah. Os caixões de Al Aruri e de outros dois quadros do grupo estavam envolvidos com bandeiras palestinas e do Hamas.Durante a oração, que foi realizada em uma mesquita de um bairro operário de Beirute, foi colocada uma metralhadora sobre cada caixão, indicou um jornalista da AFP.O cortejo fúnebre avançou entre sons de disparos em direção ao campo de refugiados palestinos de Shatila, onde os três homens devem ser enterrados.Os presentes gritaram "Allah Akbar" (Alá é grande) e tremularam a bandeira verde do Hamas e as bandeiras palestina e da Jihad Islâmica palestina."Abu Obeida, bombardeia Tel Aviv", repetiam, dirigindo-se ao porta-voz do braço armado do Hamas em Gaza, famoso pela emblemática kufiya que lhe recobre o rosto em suas aparições públicas."O assassinato de Saleh Al Aruri ou de qualquer outro palestino é uma manobra falida, porque a resistência dará à luz novos líderes", declarou à AFP Omar Ghannum, um palestino de 35 anos que foi ao funeral "para denunciar o genocídio em Gaza e a violação da soberania libanesa pelas mãos do Exército israelense"."O inimigo crê que com o assassinato de Saleh Al Aruri pode vencer a resistência e impor suas condições [...], mas fracassou, nunca conseguirá forçar o Hamas a abandonar suas reivindicações, sua visão e sua estratégia", disse, em um discurso gravado e retransmitido durante o ato, o chefe político do Hamas, Ismail Haniyeh, radicado no Catar.Várias figuras do Hamas exiladas estão radicadas no Líbano, sob a proteção de seu aliado Hezbollah. Israel não reivindicou o ataque em Beirute, mas foi acusado pelo Hamas, Hezbollah e pelo governo libanês. Um funcionário americano da Defesa afirmou na quarta-feira que se tratou de um "ataque israelense".